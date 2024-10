Vereador mais jovem diz que assumirá posição de independência na CMS

Sandro Filho acompanhou a sessão plenária pós-eleição nesta terça-feira,8 - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Recém-eleito, o jovem Sandro Filho (PP) afirmou que quer assumir uma posição de independência na Câmara Municipal de Salvador (CMS), mesmo integrando o partido que é alinhado ao prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil).

“Eu confiava em Salvador e nas pessoas que acreditavam na candidatura independente e sem compra de votos. Eu fui um dos únicos candidatos que não fez boca de urna e nem comprou voto da população e no dia da eleição, nem pisar na rua direito, eu pisei. Confie na população e eles me deram a oportunidade de ser vereador. Estamos com uma candidatura independente”, iniciou o jovem nesta terça-feira, 8.

Sandro Filho é o vereador mais jovem da Casa Legislativa, com 19 anos, e conseguiu ser o segundo candidato mais votado no PP, acumulando 12.565 votos válidos. Ele diz acreditar que a sua votação expressiva o credencia para ir de encontro aos posicionamentos partidários, e citou o apoio firmado pela sigla para recondução do vereador Carlos Muniz (PSDB) à presidência da CMS.

“O meu partido declara apoio a reeleição de Carlos Muniz, mas eu já falei que eu sou independente e estou aqui para representar o povo, logo, não estou aqui para apoiar ninguém, e sim, para fiscalizar e cobrar”, disse Sandro, que acompanhou uma sessão plenária hoje.

A liderança do MBL (Movimento Brasil Livre) ainda voltou a falar sobre não ter feito “boca de urna” durante as eleições municipais, decididas na noite de domingo, 6. A prática, contudo, é considerada crime eleitoral.

“[....] Muitas pessoas me falaram: ‘Sandro faça boca de urna’, ‘Sandro se renda ao sistema se não, você não ganha’ e eu falei se eu preciso me corromper para ganhar uma eleição, eu prefiro não ganhar. E assim, eu fiz”.

Sandro Filho tomará posse no dia 1º de janeiro de 2025.

