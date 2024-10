Única do PT reeleita, Marta Rodrigues lamenta diminuição de bancada

Marta Rodrigues foi a única vereadora do PT reeleita nas eleições - Foto: Eduardo Dias | Ag, A TARDE

Única vereadora do PT reeleita para a Câmara Municipal de Salvador (CMS), Marta Rodrigues fez uma avaliação sobre o resutlado das eleições para a casa legislativa.

Segundo a parlamentar, a redução da bancada do PT na casa para a próxima legislatura é fruto de uma "eleição dura" e com um cenário difícil.



“Foi uma eleição muito dura, uma batalha, viu? Eu mesmo que saía às vezes, cinco horas da manhã com os vigilantes, para panfletar em carro forte, e chegava em casa às 11h, 00h, perdi voz, recuperava voz, e a cidade, quando a gente fazendo as visitas nos bairros, eu andei em todos os bairros de Salvador, e a gente percebia que as pessoas não tinham uma manifestação, a gente não sabia o que poderia surgir dali, se a pessoa, de fato, ia votar. Votar ou pegar o papel, mas não se manifestava. Então foi um cenário muito difícil", explicou Marta.

A vereadora lamentou a derrota nas urnas dos colegas de partido, a exemplo dos vereadores Suíca, Tiago Ferreira e Arnando Lessa.



"A gente viu no resultado o quanto foi difícil. E para o PT também, três grandes companheiros. Suica, que já tem uma experiência nessa casa gigantesca. Tiago, Lessa também, que já passou por aqui em outra legislatura. Então, o resultado das urnas aí revelou esse dado aí para a gente do PT. E agora é a gente continuar aqui firme. Como eu digo, que a gente nunca discute, nunca está aqui sozinha. Então o PT vai estar aqui. Movimentos sociais, como sempre nós caminhamos, e é assim que a gente constrói a luta, fazendo o debate de um projeto de cidade, e foi isso que nós acreditamos e fizemos durante os 45 dias de campanha", disse.