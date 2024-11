Sidninho revela acordo para PP ganhar secretaria em Salvador

Sidninho abre o jogo sobre acordo para vereador assumir pasta na gestão Bruno Reis - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O vereador Sidninho, reeleito no pleito municipal do começo do mês, revelou ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 21, um acordo proposto pelo presidente municipal do PP, Cacá Leão, para que um dos vereadores da sigla assuma um cargo na gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

O movimento, segundo Sidninho, visa assegurar a 'subida' de um dos suplentes da sigla para a Câmara Municipal; o PP fez cinco vereadores.

"Agora é hora de cumprir e ingressar os acordos. Quando ingressei no PP, lembro que a gente se reuniu, e o presidente municipal, Cacá Leão, fez um acordo conosco de que um dos vereadores estaria ocupando uma cadeira no Executivo. É importante a participação dos partidos na gestão municipal para que as ideologias partidárias possam prevalecer", afirmou Sidninho.

O vereador pepista ainda confirmou que a expectativa é que o vereador George, o Gordinho da Favela, possa assumir a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). Caso a indicação acontece, o vereador Sandro Bahiense, que não conseguiu ser reeleito, mas ficou na primeira suplência do PP, assumirá uma das cadeiras da legenda.

"O acordo foi feito lá atrás. O nome do PP hoje é George, o Gordinho da Favela, com a Limpurb. Foi um pedido que fizemos lá atrás ao presidente do PP municipal, não da cadeira, mas da necessidade de colocar um dos eleitos para assumir uma pasta, haja vista a quantidade de votos que cada um representou. Existe Sandro Bahiense, Tiago Muniz, naturalmente existe a expectativa dos seus eleitores e do seu partido, ajudando o Executivo municipal nos próximos quatro anos. Nos próximos dias, vamos fazer com que o presidente municipal cumpra o acordo que foi selado em julho", pontuou o vereador.