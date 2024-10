Após vitória de Bruno, secretário e assessores retornam à prefeitura

Cacá Leão assume secretaria de Governo (Segov) - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Com o fim das eleições, os secretários e assessores que deixaram os seus respectivos cargos para se engajarem na campanha do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que foi reeleitoao cargo com votação histórica, no último domingo, 6, reassumiram o posto no dia posterior ao pleito.

Entre os nomes que voltaram a se acomodar na prefeitura de Salvador está o ex-deputado federal Cacá Leão (PP), que exerce a função de secretário do governo, os presidentes do DC e PRD, Igor Dominguez e Francisco Elde, respectivamente. Ambos ocupam a posição de assessor especial na gestão.

As nomeações estão dispostas no Diário Oficial do Município (DOM), assinado pelo gestor municipal.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) saiu vitorioso das urnas conquistando 78,67% dos votos, o que equivale a 1.045.690. A votação de Reis supera a do seu antecessor, que conquistou o segundo mandato com 73,99%, em números absolutos significa 982.246 votos.

PP também ganha neste pleito

Além da vitória do atual gestor, as eleições municipais também foram marcadas pelo fortalecimento do PP, sigla comandada por Cacá Leão, nas urnas. Isso porque o partido elegeu o vereador mais votado da cidade após 12 anos.

A conquista foi alcançada pelo jornalista Jorge Araújo, que saiu das urnas com 36.065 votos válidos para assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

A votação expressiva credencia o partido a pleitear uma vaga no secretariado do prefeito, que deve ser modificado neste novo mandato.