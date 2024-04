‘Articulação bem sucedida e resultado forte’, diz Cacá sobre filiações | A TARDE

Cacá Leão (PP) comemorou, neste domingo,7, o resultado positivo da arrumação dos 32 vereadores que compõem a base de sustentação do governo Bruno Reis, durante a janela de filiações partidárias encerrada no sábado.

O titular da Secretaria de Governo e presidente do Progressistas em Salvador, falou ainda da relevante chegada de nomes da sociedade civil, como os pagodeiros Oh Polêmico, Ed City e a A Dama do Pagode.



“Foram semanas de trabalho intenso, mas o resultado foi um sucesso. Conseguimos acomodar os nossos 32 vereadores da base do prefeito Bruno Reis em partidos aliados. No final, todos ficaram satisfeitos e tenho certeza que formamos chapas fortes e vitoriosas de pré-candidatos a vereador”, disse.

Cacá, que participou do processo de montagem das chapas, destacou ainda a chegada de representantes conhecidos da população soteropolitana.

“Trouxemos lideranças políticas e representantes da sociedade civil, como a cantora A Dama do Pagode e os cantores Oh Polêmico e Ed City, o apresentador de tevê Jorge Araújo, e muitos outros importantes nomes”, comemorou.

“Tudo isso mostra a força de articulação dentro da nossa base política, liderada pelo prefeito Bruno Reis, e reflete o trabalho sério, competente e diário que ele tem feito em prol do povo da nossa capital”, ressaltou o titular da Segov.