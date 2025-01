Vereadores elegem Carlos Muniz como presidente da CMS

Sessão solene de posse da Mesa Diretora da CMS - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

O vereador Carlos Muniz (PSDB) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), na manhã desta quinta-feira, 2, em sessão solene de posse da Mesa Diretora da Casa.

Na prática é a primeira vez que Muniz concorreu ao cargo, já que sua assuncao à chefia do Legislativo para o biênio 2023/2024 se deu em virtude da renuncia do então vereador Geraldo Júnior (MDB) que tinha sido eleito em 2022 com Muniz na vice, que por essa razão terminou comandando a Casa em caráter sucessório.

A votação ocorreu de forma regimental, com cada vereador registrando voto em urna. Muniz registrou chapa completa e o vereador Hamilton Assis (PSOL) registrou candidatura apenas para a presidência.

Muniz saiu disparado na frente do seu opositor na disputa, registrando 39 votos, contra dois de Hamilton. Na votação, houve uma abstenção e um voto nulo.

Leia também:

>> Hélio Ferreira toma posse como vereador nesta quinta

Muniz tomou posse do seu 5º mandato na casa legislativa na quarta, 2, após sair vitorioso nas eleições de outubro com 24.040 votos, maior votação que já obteve. Ele ficou em segundo lugar no quadro geral de votação e foi reconduzido para mais quatro anos de mandato.

Na sessão desta quinta, a Casa definiu toda a composição da Mesa Diretora. A relação das lideranças ficou da seguinte forma:

- o primeiro vice-presidente: Maurício Trindade (PP);

- segunda vice-presidência: Duda Sanches (União Brasil);

- terceira vice-presidência: Sidninho (PP);

- primeiro secretário: Cláudio Tinoco (União Brasil);

- segundo secretário: Ricardo Almeida (DC)

- terceira secretária: Cris Correia (PSDB_

- quarto secretário: Kel Torres (Republicanos)

- corregedor: Alexandre Aleluia (PL)

- ouvidor: Hélio Ferreira (PCdoB)

- ouvidor substituo: Anderson Ninho (PDT)

- 1º vice-presidente suplente: Randerson Leal (Podemos)

- 2º vice-presidente suplente: Ireuda Silva (Republicanos)

- 1º secretário suplente: Marcelo Guimarães Neto (União Brasil)

- 2º secretário suplente: David Rios (MDB)