Pablo Souza exalta Muller e retorno à Semob: "Me sinto em casa"

Pablo assume o posto deixado por Fabrizzio Muller após quatro anos na Semob e na prefeitura - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Escolhido pelo prefeito Bruno Reis como novo titular da Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob), Pablo Souza falou pela primeira vez como secretário da pasta em coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza. Ele assume o posto deixado por Fabrizzio Muller após quatro anos.

“Aqui eu iniciei minha jornada há 17 anos. Aqui, na prefeitura de Salvador, é onde eu me sinto em casa, e onde vivenciei com o secretário Fabrizzio grandes aprendizados que abriram muitos caminhos da minha vida. Hoje, eu retorno com muita alegria como secretário de Mobilidade da cidade de Salvador. Para mim, é uma grande honra, é um fruto de muito trabalho, e eu sei que temos também muito trabalho pela frente", disse Pablo.

O novo secretário destacou ações prioritárias da pasta para os próximos anos, a exemplo da ampliação da frota de ônibus com ar-condicionado e melhorias no sistema BRT.Pablo relembrou momentos difíceis que o sistema de transporte passou durante a pandemia e projetou melhores dias para o setor.

“O sistema de transporte de nossa cidade tem se recuperado das primeiras crises da história recente. Mesmo assim, nós entregamos, nesse seu primeiro mandato, o BRT, nós iniciamos a operação dos primeiros ônibus elétricos da cidade de Salvador, e entregamos também o maior terminal público de recarga do país. Enfrentando todas as dificuldades, Salvador alcançou a marca de 40% da frota hoje com ar-condicionado e o prefeito nos alegou a tarefa de ainda esse ano buscarmos alcançar a meta de 70% da frota de ônibus de Salvador com ar-condicionado", disse.

Por fim, Pablo elogiou a gestão de Fabrizzio Muller à frente da Semob e destacou que ele é "o maior quadro de mobilidade do país".

“Eu quero aproveitar aqui também para fazer uma menção muito especial à Fabrizzio. Fabrizzio é um grande homem público, ele hoje é o maior quadro de mobilidade do país. Sucedê-lo é, para mim, uma grande honra e também uma grande responsabilidade. Fabrizzio revolucionou muito”, pontuou.