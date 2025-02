Niltinho defende Cacá Leão após “rixa” com vereadores do PP

Niltinho defende ainda a ideia de que discordâncias internas devem ser tratadas dentro do partido e não externadas na imprensa ou no parlamento - Foto: Lula Bonfim | Ag, A TARDE

O assunto da semana no meio político é o racha do PP de Salvador, entre vereadores e o presidente municipal do partido, Cacá Leão. Insatisfeitos com o tratamento recebido e a falta de espaços agradáveis dentro da gestão Bruno Reis, alguns parlamentares ameaçaram deixar a sigla e gerou burburinho entre os correligionários.

Um deles é o vereador Sidninho, que usou a tribuna da Câmara Municipal para comunicar seu desejo de deixar o partido, sob a justificativa de um "desejo pessoal". Membro do partido, o deputado estadual Niltinho conversou com o Portal A TARDE nesta quarta-feira, 5, e revelou estar acompanhando de perto a situação.

O parlamentar saiu em defesa de Cacá Leão e reforçou que, mesmo que o desejo do vereador seja deixar a sigla, o mandato na Câmara segue sendo do PP, além da implicação de uma saída só pode ser confirmada na janela eleitoral.

“Eu acompanhei pela imprensa a declaração do vereador e é lógico que a decisão de saída do partido não acontece com tamanha simplicidade. Os mandatos são dos partidos, isso é o que a lei nos obriga. Além de que mudança de partido só ocorre nas janelas eleitorais. Não sei se está havendo alguma divergência com relação ao partido no município de Salvador, eu conheço muito bem Cacá Leão, é um político muito sério, competente, e eu falo não só como amigo dele, mas tive a oportunidade de debatermos sobre o partido, com a grandeza que o PP tem e ele sempre com muito equilíbrio sempre ajudou nessa construção", afirmou o deputado.

Niltinho defende ainda a ideia de que discordâncias internas devem ser tratadas dentro do partido e não externadas na imprensa ou no parlamento.



"Acho ainda que, se houve discordâncias, elas devem ser discutidas na esfera municipal. Eu respeito a posição de cada um, Sidninho é um vereador e amigo, mas acho que, como é sempre dito, se tem roupa suja, lava dentro de casa. Se há alguma chateação internamente, tenho certeza que Cacá, que é presidente do PP municipal, tem competência e seriedade suficiente para conduzir isso da melhor forma”, disse.

Em relação ao possível desembarque do PP na base do governo de vez, ou uma reviravolta e seguir institucionalmente na oposição, o deputado revelou seu desejo e o que a bancada do partido quer para o futuro da sigla.



“Sem sombra de dúvidas, o partido vem exercendo a Democracia internamente e sua grande maioria tem se posicionado para vir para a base de apoio do governador. Nós, deputados estaduais, já fizemos isso no início desta legislatura e do atual governo. E o deputado federal Mário Negromonte tem deixado claro, como presidente estadual do partido, essa posição com relação de compor com a base do governo. O deputado Cláudio Cajado também já se colocou muito disposto a sentar com o governador para que haja de fato essa construção. E o presidente nacional, Ciro Nogueira, sempre deixou claro que a conjectura estadual não está diretamente atrelada a decisões nacionais", afirmou.