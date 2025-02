Jerônimo reforça interesse de integrar o PP na base do governo

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reafirmou, na manhã desta quarta-feira, 5, durante a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o seu interesse na adesão do PP à sua base política.

“Eu já me manifestei. Eu tenho interesse, mas eu preciso aguardar qual será a decisão do partido como um todo. Eu não falo do partido PP individualmente, por município, mas eu estou falando aqui que eu estou manifestando o meu interesse e a minha alegria, caso o PP venha compor a minha base enquanto partido”, declarou.

A ressalva do gestor vem um dia depois do vereador de Salvador Sidninho, que migrou para o PP para disputar as eleições municipais do ano passado, anunciar que está de saída da sigla após o avanço das negociações entre o partido e o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Além das articulações avançadas para o retorno do PP ao governo estadual, o vereador também diz estar insatisfeito com a condução do presidente Cacá Leão à frente do partido. A queixa sobre a quebra de promessas vai além de Sidninho e alcança a unanimidade dentro da sigla, como adiantado pelo Portal A TARDE.