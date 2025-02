Fim das enchentes! Comunidade de Bananeiras passará por urbanização

Comunidade de Bananeiras, localizada no Lobato - Foto: Divulgação/Conder

A comunidade de Bananeiras, localizada no Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passará por uma urbanização integrada. O projeto será realizado pelo governo do Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (Conder), junto ao Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) II.

Conforme detalhou a Conder ao Portal A TARDE,o foco da medida será solucionar problemas críticos da região, como deslizamentos de terra, enchentes e contaminação do solo.

As áreas de encostas da região receberão drenagem e escoamento das águas pluviais. Além de incluir a urbanização das vias de acesso através da pavimentação, padronizando caminhos e escadarias, implementando guarda-corpos, muretas e construindo sete espaços comuns de convivências, entre eles praças e parques infantis.

Ainda segundo a Companhia, ao todo serão mais de 19 mil m² de solo grampeado em concreto e 676,23 m2 de encosta verde. Esta será a maior obra de contenção da Bahia, ultrapassando a da Liberdade, na Rua São José, que possui 18,3 m².

A empresa contratada para execução dos serviços foi a Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda., com recursos na ordem de R$ 16,3 milhões, e um prazo de 1 ano e meio para sua conclusão.

| Foto: Divulgação/Conder

Projeto de Trabalho Social

Em paralelo às obras será executado o Projeto de Trabalho Social (PTS) com objetivo de propor atividades fundamentadas nos princípios da participação comunitária, geração de trabalho e renda, gestão social e sustentabilidade do empreendimento.

O projeto será estruturado por quatro eixos inter-relacionados: Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, Desenvolvimento Socioeconômico, Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção e Educação Ambiental e Patrimonial.

Entre as atividades previstas estão campanhas educativas, oficinas socioeducativas, cursos de qualificação profissional (como unhas de gel, barbeiro e artesanato com material reciclado), além da criação de uma Comissão de Acompanhamento à Intervenção Social e Física (CAISF), composta por representantes da comunidade.

O Projeto terá prazo de 1 ano e 10 meses, sendo 16 meses na etapa de obra e seis meses na etapa de pós-obra. O valor orçado para o projeto foi de R$ 700, 6 mil e a Licitação Presencial será aberta no próximo dia 24 às 9h30.

“Com o lançamento do edital para o Projeto Técnico Social, a Conder reforça seu compromisso com a integração entre obras de engenharia e ações sociais, garantindo que as intervenções sejam sustentáveis e transformadoras. A expectativa é que, com a participação ativa da comunidade, a obra traga benefícios duradouros para as famílias de Bananeiras”, afirmou o presidente da Conder, José Trindade, em relato ao Portal.