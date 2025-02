Governo prevê R$ 237 mi iniciais em 2025 para Ponte Salvador-Itaparica

Projeto Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação/GOVBA

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) prevê um investimento inicial de R$ 237 milhões em 2025 para as obras da Ponte Salvador-Itaparica. O valor está no Orçamento deste ano, conforme demonstrativo publicado na edição desta terça-feira, 4, do Diário Oficial do Estado (DOE).

O recurso é uma abertura orçamentária que está relacionada ao contrato de financiamento entre o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e o Governo do Estado sobre um empréstimo de até US$ 150 milhões, para viabilizar parte do Sistema Viário Integrado, que inclui a ponte e várias outras intervenções viárias.

Vale ressaltar que o orçamento anual é uma previsão de investimentos em determinadas áreas, no entanto, os valores podem sofrer suplementação ao longo do ano.

Segundo o contrato, os investimentos serão destinados ao financiamento parcial de contribuições ao Fundo de Garantia de Aporte da Ponte (FGAP), entre outros itens do projeto.

Dos R$ 237,99 milhões iniciais, cerca de R$ 217 milhões serão financiados pelo CAF, enquanto o resto dos R$ 20 milhões serão do governo.

Trechos e obras

A execução do projeto será realizada no âmbito de uma Parceria Público-Privada (PPP). O Sistema contempla os seguintes trechos:

Trecho 1 - Acessos viários em Salvador;

Trecho 2 - Ponte Salvador-llha de Itaparica;

Trecho 3 - Chegada da Ponte à llha de Itaparica;

Trecho 4 - Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande) a ser construída na llha de Itaparica; e

Trecho 5 - Recuperação e ampliação de Trecho da BA-001 existente, desde a Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande), nas proximidades de Cacha Prego, cabeceira da Ponte do Funil.

O contrato de financiamento do projeto inclui medidas de mitigação ambiental e social, que serão adotadas para reduzir os impactos do empreendimento, respeitando as salvaguardas ambientais do CAF e as normas ambientais vigentes no estado e no país.

A construção da ponte Salvador-Ilha de Itaparica promete transformar a logística e o desenvolvimento econômico do estado, conectando regiões estratégicas e fomentando o crescimento de áreas ainda pouco integradas à capital baiana.