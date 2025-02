"Passo para consolidar a presidência da Alba no futuro", diz Ivana

Deputada Ivana Bastos (PSD) - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

A deputada estadual Ivana Bastos (PSD), eleita como 1ª vice-presidente para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), manteve a cautela ao ser questionada sobre a possibilidade de assumir a presidência neste biênio 2025-2027.

“Eu não conto com isso, de chegar à presidência, mas já é um passo. Eu fui 2ª vice lá atrás, e hoje eu sou a primeira. É um passo para que no futuro, a gente venha se consolidar a presidente dessa casa”, disse a pessedista nesta segunda-feira, 3, após eleição da nova Mesa Diretora.

Antes, Ivana tinha colocado o seu nome na mesa para disputar o espaço com o colega Adolfo Menezes (PSD), após acordos dentro do partido, a parlamentar recuou do que chama de “sonho”.

A pessedista, contudo, tem grandes chances de realizar o desejo. Isso porque o presidente reeleito Adolfo Menezes (PSD) corre o risco de ser destituído do posto devido a uma regra jurídica imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que considera inconstitucional uma segunda reeleição consecutiva para cargos da Mesa Diretora.

Emoção

Ao falar da conquista, a legisladora lembrou dos seus pais, o ex-deputado estadual Fernando Bastos, que morreu no dia 6 de dezembro, e a sua mãe, Marília Teixeira Bastos, que também morreu no mesmo mês, no dia 24.

“Bate uma dorzinha no coração porque o meu pai foi o meu grande incentivador e ele não está aqui hoje para ver isso, para ver que a gente está chegando lá. Mas, eu acho que onde ele e minha mãe estão, eles estão torcendo. Só não está completo por causa disso”, disse, emocionada.

Mulheres na Mesa

A deputada Ivana Bastos também comemorou a quantidade de mulheres na Mesa para este biênio 2025-2027. Além dela, também foram eleitas Kátia Oliveira (União Brasil), como 1º secretária, e Soane Galvão (PSB) como suplente da maioria.

“É a primeira Mesa Diretora aqui da Assembleia Legislativa em que nós temos três mulheres. Então, eu fico muito feliz, e muito alegre hoje”, afirmou.

Ivana também mirou uma possível eleição feminina à presidência da Alba no próximo biênio. “Eu estou muito feliz. Eu acredito que daqui a dois anos a gente vai estar aqui comemorando e quem sabe numa eleição com a mulher presidente da Assembleia”, afirma.