Diego Coronel desconversa sobre possível vice na chapa de Jerônimo

Deputado Federal Diego Coronel (PSD), em sessão na Câmara dos Deputados - Foto: Câmara dos Deputados

O deputado federal Diego Coronel (PSD) desconversou sobre uma possível composição na chapa majoritária governista de 2026, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato natural à reeleição, com o seu nome no posto de vice.

Diego, que esteve na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta segunda-feira, 3, para assistir a sessão que coroou a reeleição do presidente Adolfo Menezes (PSD), negou que o assunto tenha sido pauta de uma conversa recente entre ele e o senador Jaques Wagner (PT).

Segundo o deputado, o tema que pautou o encontro foi o impasse que havia sido criado na eleição para o comando do Legislativo estadual.



"Não procede. Conversamos com o senador Jaques Wagner, a quem eu tenho apreço, amigo também do senador Angelo Coronel, de Otto. Um dos assuntos foi a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para que pudesse equacionar de uma vez por todas aquela disputa que estava por se acirrar, mas graças a Deus aconteceu o consenso", pontuou o deputado.