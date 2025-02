Angelo Coronel manda 'recado' para o Judiciário; veja

Senador dá duro recado ao Judiciário em discurso - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O senador Angelo Coronel (PSD) mandou um ‘recado’ para o Poder Judiciário, nesta quarta-feira, 29, durante discurso no primeiro dia da 8ª Edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia. O evento ocorreu no Centro de Convenções de Salvador.

Na sua fala, o parlamentar afirmou que qualquer magistrado que queira interferir nas decisões do Executivo e Legislativo, deve deixar a toga e disputar uma carga eletiva, respeitando assim os limites da lei de atuação de cada poder.

Coronel reforçou o conteúdo do seu discurso, em conversa com o Portal A TARDE . O senador disse preferir não nomear nenhuma figura em sua fala, mas garantiu que a "carapuça" caiu em quem escutou o recado.