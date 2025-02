Gustavo Carmo reforça compromisso com a educação em Alagoinhas

Gustavo Carmo fala ao Portal A TARDE sobre investimentos na educação - Foto: Fernando Valverde | AG. A TARDE

Presente na 8ª Edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia, no Centro de Convenções de Salvador, nesta quarta-feira, 29, o prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), reforçou, em conversa com o Portal A TARDE, o compromisso da sua gestão com a educação do município, apontando os investimentos já realizados e a atuação para trazer novos avanços na área.

Gustavo destacou os projetos já existentes na cidade, assim como os novos, a exemplo da chegada do ensino profissionalizante para jovens e adultos. O gestor ainda disse estar fechando convênio com o governo do Estado para a implantação de escolas e creches nas zonas urbana e rural, além da retomada da construção de equipamentos para o acolhimento e cuidado de crianças, via governo federal.

"Existem projetos importantes lá, a gente está trazendo o ensino profissionalizante para a educação de jovens e adultos, avançamos na discussão sobre o reordenamento da rede [...] Estamos recebendo este ano cinco escolas estaduais, que fazem o Ensino Fundamental II, iniciando o ano com autorização de licitação de três novas creches, aquelas obras paralisadas pelo governo federal, e em convênio com o governo do Estado, uma creche e uma escola na Santa Terezinha, e mais três creches na zona rural do município", afirmou o prefeito, que continuou.

"A gente está avançando no planejamento da educação com políticas internas já colocadas para avançar na distorção da alfabetização com relação à idade e série, e o fortalecimento cada vez maior da estratégia da educação do Fundamental I, que é Educar para Valer, que é a estratégia que deu certo em Sobral (CE) e está em Alagoinhas há cinco anos", completou o gestor.

Gustavo Carmo ainda revelou que o governo do Estado construirá uma escola em tempo integral no distrito de Riacho da Guia, o maior do município, e afirmou que vai encaminhar a definição de uma área dentro da zona urbana para a construção de outra unidade de ensino do mesmo porte.

"A Secretaria já anunciou que fará no distrito de Riacho da Guia, que é o maior distrito da cidade, uma escola que ocupará uma área de aproximadamente 17 mil m2, com teatro, quadra coberta, restaurante, enfim, e uma escola para tempo integral. Ficou definido que vamos encaminhar a definição de uma área para a construção de uma escola desse porte na zona urbana", pontuou o prefeito de Alagoinhas.