Otto fala sobre projeção de fusão entre PSD e PSDB: "Pode acontecer"

Senador Otto Alencar - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O senador Otto Alencar (PSD) confirmou, na manhã desta quarta-feira, 29, durante a oitava edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, que a fusão dos partidos PSD e PSDB está em discussão.

“Seria uma vinda do PSDB ao PSD, mas a nossa sigla permanece, tanto a sigla como o número, 55”, detalhou, durante coletiva de imprensa no evento no Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio.

De acordo com o presidente estadual do PSD, ainda existem algumas “divergências” entre os grupos para a união, no entanto, “se for sanado pode acontecer a fusão”.

Otto ainda ressaltou que caso a fusão não ocorre devido a essas discordâncias há a possibilidade realizar uma federação com os partidos com “a mesmo a linhagem ideológica e política”.

O PSD de Gilberto Kassab tem a expectativa de concretizar a fusão com o PSDB antes de julho deste ano. Segundo aliados de Kassab, as conversas para unificar as duas legendas estão “avançadas”.

A previsão de lideranças do PSD no Congresso Nacional é de que o acordo seja fechado ainda no primeiro trimestre de 2025, segundo informação do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

A recém ideia sobre a possível federação entre os partidos a partir de 2026, hoje está em negociação também entre as siglas regionais. O PSD da Bahia está entre os estados que encontra-se com entraves para a fusão.

Mesmo com Jerônimo Rodrigues (PT) tendo dois secretários do PSD, o líder da oposição na Assembleia Legislativa, Tiago Correia, é um tucano e aliado do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União).

Os cenários de contrapontos também ocorrem no Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina.