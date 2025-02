“Essa unidade fortalecerá cada vez mais a UPB”, diz Jerônimo sobre chapa única

Para o governador, fortalecer a UPB não é fortalecer uma instituição, é fortalecer o papel de cada município, grandes e pequenos - Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

Após selar acordo entre as candidaturas e garantir o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), como candidato único a presidência da União de Municípios da Bahia (UPB), o governador Jerônimo Rodrigues pontuou os motivos que o fez chegar ao consenso na disputa pela entidade. Chefe do Executivo evitou o bate-chapa na base governista com o prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD).



“Deixa eu dizer uma coisa, vocês verão sempre um comportamento meu unificador. Eu tenho, no meu lugar de governador do Estado da Bahia, o líder desse governo, e me coloco como o líder de muitos prefeitos, mas além de tudo, amigos. Eu quero ver a UPB cada vez mais forte. Aqui eu vejo a experiência de Wilson, a vontade de trabalhar de Wilson e vejo a jovialidade, a capacidade inteligência de Phellipe. Os dois correram a Bahia, construíram um ambiente dentro do mesmo projeto. Vocês não viram hora nenhuma, nenhum, nenhum outro, fazendo críticas, tecendo a concepção de sociedade da UPB. Então, são dois prefeitos que querem uma UPB ainda mais forte", afirmou o governador, durante a 8ª edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia.

Jerônimo destacou ainda o mandato do prefeito de Belo Campo, Quinho (PSD) à frente da entidade, que segundo ele, exige de um sucessor ainda melhor.



"Quinho...da mesma forma que a gente fala, olha, a gente quer um governador melhor do que Wagner e Rui, nós queremos um presidente melhor do que Quinho, porque Quinho fez muito, correu muito, mas a UPB mais forte exige de quem for sentar ali, agora com a unidade que Quinho construiu, com a presença de um presidente aliado nosso, de um governador, de ministros, de deputadas e deputados de um mesmo projeto, eu tenho certeza que essa unidade fortalecerá cada vez mais a UPB", disse.

Para o governador, fortalecer a UPB não é fortalecer uma instituição, é fortalecer o papel de cada município, tanto os grandes que têm desafios enormes de mobilidade, de emprego, e os municípios pequenos, que têm baixa receita, e que precisam de uma mão estendida da União, das emendas.

"Eu tenho certeza que o papel dessa nova gestão agora vai ser de fazer mais e melhor do que Quinho, que é difícil, mas eu tenho certeza que o próprio Quinho, com a experiência dele, o ministro Rui, Wagner, Otto, Lídice, todos eles, Carletto, todos os dirigentes do partido estarão, digamos assim, comprometidos com a UPB, com o municipalismo cada vez melhor e mais forte", pontuou.

"Eu preciso de uma UPB forte, eu preciso porque quem está no dia a dia são os prefeitos, quem vive lá constantemente com a seca, com as chuvas, com a falta de energia, com qualquer coisa que aconteça, são os prefeitos e eu quero muito ver sair desse evento, desse grande encontro que eu já soube aí do prefeito Quinho, que é um dos maiores em demanda, que coisa maravilhosa, as pessoas querendo participar, prefeitos novos que sairão daqui com bem informações e espero que o governo do Estado, que está aqui com um estande, possa ajudar bastante a UPB a informar os nossos prefeitos", finalizou o governador.