Prefeito de Madre de Deus destaca papel da UPB em prol da municipalização

Dailton Filho na 8ª edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia, realizado pela União de Municípios da Bahia (UPB) em Salvador - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Presente na 8ª edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia, realizado pela União de Municípios da Bahia (UPB) em Salvador, o prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho (PSB) destacou o papel da entidade em prol da municipalização e trabalho que é feito junto às prefeituras.

Nesta quarta-feira, 29, o governador Jerônimo Rodrigues articulou um acordo para chapa única na disputa pela presidência da entidade. Com isso, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), será o nome apoiado pela gestão estadual.

“São notícias boas [chapa única]. A UPB é uma instituição importante para nós prefeitos e para as administrações municipais, porque é uma instituição que agrega valores na hora que se faz, não é só por correr atrás dos interesses dos municípios, mas senta com todos os prefeitos, secretários, vice-prefeitos, para nos reunir, para a gente estar ouvindo palestras, discutindo temas importantes, é sempre muito bom para os munícipes, para os municípios, para os prefeitos. A importância desse evento é muito grande, principalmente iniciando um novo mandato, no meu caso, e alguns que estão começando um mandato. É importante para todos nós esse encontro, esse movimento, onde os prefeitos se reúnem em prol da municipalização”, destacou o prefeito.

Dailton também revelou quais projetos voltados para a educação do município pretende tirar do papel neste ano, através de parceria com o governo do Estado e a Secretaria de Educação.

“Não, não, ainda não estive com a secretária, aliás, estive sim, admito, eu estive agora essa semana para tratar com a Secretaria de Educação sobre o tema do REURB lá que a gente estava com a situação no município, que precisava conversar com ela. Nós conversamos, tratamos também da questão de um colégio estadual, colégio que é referência pelo Estado que está tendo em alguns municípios, nós queremos também no nosso e o Estado está muito interessado também que isso aconteça", explicou Dailton.

"Nós estamos só dependendo de uma área, uma área que seja boa para a construção desse novo colégio estadual, a altura, porque a gente sonha e vê em outros municípios, e queremos no nosso também, porque é uma ação integrada, onde jovens ficam. Uma instrução nova, e isso é muito importante para a educação do nosso município, então nós conversamos sobre esse assunto, inclusive ela pediu para eu me empenhar em torno deste terreno para a gente fazer a nova escola", completou.