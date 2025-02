Wilson e Phellipe celebram acordo conduzido por Jerônimo na UPB

Prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito, (à esquerda), prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (no meio), prefeito de Jequié, Zé Cocá (à direita) - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Após ter sido escolhido para liderar a União de Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), comemorou, durante a oitava edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas do grupo, em Salvador, junto ao gestor de Ituaçu, Phellipe Brito – seu concorrente para o cargo –, o acordo envolvendo a decisão, realizado em reunião com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta quarta-feira, 29.

No encontro dos gestores, Wilson celebrou a definição e disse estar pronto para assumir o pleito. “Eu estou preparado e motivado. Se a gente conseguir esse sonho maior, que são os 417 municípios, eu posso garantir que tinham 18 municípios que ainda não estavam filiados na UPB, e que só faltam quatro municípios agora para a gente colocar todos os municípios”, declarou.

Ainda sobre as expectativas para a sua gestão, Wilson disse que focará nas cidades menores. “Vamos cuidar dos municípios pequenos e pegar os apoios dos maiores, que podem estar juntos, com ideias, chegando junto, indo na luta para que a gente consiga vencer essa pauta importante.”

“Nós temos que dar a mão para ajudar. [...] A gente vai abraçar aqueles municípios que mais precisam, não só nos serviços que a UPB pode chegar, mas também em parceria com o governo, tanto estadual quanto federal, para que nós possamos levar mais recursos para aqueles municípios e que eles possam se desenvolver e melhorar a qualidade de vida de todos”, ressaltou.

Já Phellipe explicou o motivo da sua desistência e esclareceu que toda situação foi previamente conversada e bem estruturada.

“Nós somos liderados pelo governador Jerônimo, ele nos chamou para um café da manhã e disse que ele não queria o bate-chapa. E aí conversamos e dialogamos bastante, também escutamos e preferi retirar meu nome por respeito ao governador, para dar essa oportunidade de sonho a seu Wilson”, detalhou.

“Pelo respeito ao governador, a gente é alinhado com o governador, sou liderado por ele e ele me pediu para que pudesse fazer pra ele. [...] Foi um café da manhã muito agradável, não teve qualquer que seja a desavença, foram mais de duas horas de diálogo e o governador achou por bem, e eu achei por bem, recuar e dar a oportunidade de a seu Wilson vai ser eleito por aclamação a todos os prefeitos da nossa estado”, concluiu.