Eriton Ramos detalha ações de inclusão na educação de Candeias

Eriton Ramos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O prefeito de Candeias, Eriton Ramos (PP), citou, em conversa com o Portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 29, quais estão sendo os seus focos para alavancar a educação do município. Entre os tópicos que ele mais reforçará será a inclusão de crianças e adolescentes, principalmente as neurotípicas.

“É um assunto muito importante. Nós já estamos trabalhando com o nosso plano de governo, desde o processo de transição. Nós temos o atendimento a todos os pacientes neurotípicos e temos o programa que é o ‘Querer Bem’, que a gente oferece toda a parte multidisciplinar para essas crianças e adolescentes”, afirmou, durante a oitava edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador.

O gestor da cidade disse ainda estar preparando uma jornada pedagógica aos alunos neurotípicos.

“Temos temas específicos para o atendimento e o acolhimento dessas crianças dentro do processo de nossa jornada. Vai acontecer agora no dia 4 de fevereiro, nós estamos preparando todo o ambiente para poder receber e principalmente a parte pedagógica, porque quando a gente fala de inclusão não é apenas a inclusão do espaço, não é apenas colocar os nossos jovens no mesmo espaço com os outros alunos, mas também promover toda a parte pedagógica e de ensino para que eles realmente possam desenvolver as suas habilidades e as suas competências", detalhou.

Eriton Ramos foi eleito para assumir o seu primeiro mandato em Candeias nas eleições do ano passado.