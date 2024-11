Prefeito eleito de Candeias, Eriton Ramos aponta foco nos servidores públicos

Eriton Ramos, prefeito eleito de Candeias - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O prefeito eleito de Candeias, Eriton Ramos, do PP, ressaltou, em conversa com o Portal A TARDE, na manhã desta terça-feira, 29, que seu foco a partir de 2025 será os servidores públicos do município.

“Terei uma atenção muito especial aos nossos servidores, porque a gente entende que são as pessoas que dão os resultados. Então, nós vamos dar uma atenção um pouco maior, criando políticas e ampliando as políticas que já existem para valorizar os nossos servidores. Consequentemente, a gente vai ter resultados melhores para a população”, declarou.



Eriton detalhou que focará em treinamentos, valorização e “em tudo aquilo que venha fazer com que as pessoas cresçam e se sintam parte do processo.”

Outro ponto que o gestor eleito disse que entrará, será o da geração de empregos e a saúde. Entre uma das ações que devem ser realizadas para ambos setores é a implantação da tecnologia para contribuir com os serviços.

“Temos falado sempre de trazer os serviços para a palma da mão. Então, nós teremos um aplicativo e usaremos a tecnologia a favor da população, para que o cidadão que não queira, não precise sair de casa para ter acesso ao serviços. A questão da governança, dos conceitos de cidades inteligentes, nós vamos estar trazendo aí também para poder estar auxiliando e melhorando a vida do povo de candeias”, afirmou.

Mandato de continuidade

O prefeito eleito deixou claro que o seu mandato será de continuidade do atual gestor Dr. Pitágoras (PP). “Candeias vem crescendo, vencendo e sendo transformada pela atual gestão que eu tive honra e prazer de fazer parte.”

“Nós temos esse grupo político que é o mesmo time que a gente jogou ao longo dos últimos oito anos. Inclusive, o nosso jogo de campanha foi o ‘Em time que ganha não se mexe'”, afirmou.

Apesar de declarar que manterá a mesma base de governo de Pitágoras, Eriton antecipou que deve haver mudanças nas pastas da gestão.

“A gente está analisando, mas com certeza nós vamos ter algumas mudanças de posições para poder oxigenar. É um momento que a gente vai traçar novas metas e a gente precisa de alguns resultados diferentes e para isso a gente vai precisar estar fazendo essas mudanças, mas de pessoas de dentro do grupo mesmo, que estiveram com a gente na campanha, que tem a capacidade técnica, além da política, para poder estar conduzindo as pastas”, reforçou.

Eriton Ramo foi eleito no primeiro turno com 29.972 votos, 58,57% dos votos válidos. A frente de Marivalda da Silva (PT), que ficou em segundo lugar, com 41,45% dos votos. O ex-vereador Washington de Passé será o vice-prefeito.

Ele foi apoiado pelo atual prefeito Dr. Pitágoras, enquanto Marivalda, que é a atual vice-prefeita, rompeu com o gestor e disputou a eleição de forma independente.

Nove partidos compuseram a coligação que apoiou Eriton: PP, PRD, Podemos, Solidariedade, PDT, PL, e a Federação PSDB-Cidadania (PSDB/Cidadania), além do DC.