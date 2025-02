Coronel abre o jogo sobre 2026 e não descarta candidatura avulsa

Senador abre o jogo sobre disputa pelo Senado - Foto: Lula Bonfim | AG. ATARDE

O senador Angelo Coronel ( PSD ), presente na 8ª Edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia, nesta quarta-feira, 29, no Centro de Convenções de Salvador, não descartou uma candidatura avulsa à reeleição, caso não consiga ter seu nome indicado na chapa majoritária governamental em 2026.

Coronel ainda comentou sobre a polêmica da 'rasteira' , que repercutiu no meio político local nas últimas semanas. Questionado, o parlamentar defendeu que a declaração, em tom de ironia, foi entendida de maneira errada, e negou qualquer divergência com o também senador Otto Alencar , presidente estadual do PSD.

"Talvez as pessoas entenderam errado a rasteira. Poderia ter pisado em um caroço de mangá, escorregar na corrida minha. Se por acaso alguém me passar a rasteira, os prefeitos me protegem", iniciou Coronel durante conversa com o Portal A TARDE .

"O partido nunca teve nenhuma briga. Agora, quem por acreditar que Coronel e Otto vai brigar, vai perder a aposta. A gente diverge, como todo ser humano, mas na hora H a gente sempre se ajusta [...] Eu não Tenho que conversar nada com o PT, é muito cedo Não existe só candidatura na chapa oficial. Qualquer partido pode lançar candidaturas avulsas", disparou.