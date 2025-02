Elmar é eleito 2º vice-presidente da Câmara

Elmar Nascimento será o segundo vice-presidente da Câmara - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O baiano Elmar Nascimento (União Brasil) foi eleito 2º vice-presidente da Câmara dos Deputados, neste sábado, 1. A presidência da Casa ficará com Hugo Motta (Republicanos).

A 1ª vice-presidência ficou com Altineu Cortês, do PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, como já havia sido indicado na sexta-feira, 31.

Elmar chegou a se colocar como primeira opção para disputar a presidência da Câmara, e buscou o apoio do então presidente Arthur Lira (PP), que acabou optando por Motta.

Por conta da decisão de Lira, Elmar Nascimento perdeu o apoio necessário dos demais partidos para viabilizar sua candidatura à presidência da Câmara, retirando o nome da disputa.