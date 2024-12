Bahia e CAF fecham acordo de US$150 mi para Ponte Salvador-Itaparica

Documento também trata sobre parte dos recursos que será destinada ao financiamento parcial - Foto: GOVBA

A construção da ponte Salvador-Itaparica ganhou um novo desdobramento nesta quarta-feira, 11, com a assinatura do contrato de financiamento entre o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e o governo da Bahia.

O acordo firmado entre as partes prevê empréstimo de até US$ 150 milhões, que vai servir à recuperação e a duplicação do trecho da BA-001 que conecta Nazaré das Farinhas à Ponte do Funil, em Itaparica, e integra as obras complementares do Sistema Viário Integrado da ponte.

Leia mais

>> A ponte está no gatilho. Só falta o TCE bater o martelo e carimbar

>> Governo dá novo passo para construção da ponte Salvador-Itaparica

>> Jerônimo confirma conversa com chineses sobre ponte Salvador-Itaparica

O documento também trata sobre parte dos recursos que será destinada ao financiamento parcial de contribuições ao Fundo de Garantia de Aporte da Ponte (FGAP).

O secretário da Fazenda, Manoel Vitório, explicou que a relação com a CAF é parte de uma etapa estratégica, de diálogo com agências de fomento, para garantir que a ponte seja uma realidade.

“A construção de uma obra de tanto impacto, como é a Ponte Salvador-Itaparica, demanda um planejamento financeiro adequado. Dentro do cronograma do que estamos aportando de recursos, as conversas com órgãos multilaterais, com agências de fomento, fazem parte. Então, é um valor significativo, mas é uma parte do planejamento financeiro que já está desenhado, garantido, para que a ponte Salvador-Itaparica seja uma realidade”, destacou.

Com o objetivo de melhorar a integração entre a Região Metropolitana de Salvador (RMS) e as regiões sul, sudoeste e oeste da Bahia, o projeto busca oferecer uma solução logística eficiente e resiliente às mudanças climáticas e inclusão social e financeira.

A ponte Salvador-Itaparica, elemento central do empreendimento, será construída com base em rigorosos critérios de sustentabilidade e resiliência ambiental.

“Melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na América Latina e no Caribe é a razão de existir do CAF, e nós fazemos isso financiando soluções de alto impacto, como esse projeto do Sistema Viário Salvador-Ilha de Itaparica, que inclui a ponte, uma obra desejada pela população há décadas. Importante destacar que o CAF se consolida cada vez mais como o banco verde e do crescimento sustentável e inclusivo da região. Além de ser um parceiro estratégico de governos nacionais e subnacionais, como o Estado da Bahia”, disse a representante do CAF no Brasil, Estefanía Laterza.

A execução do projeto será realizada no âmbito de uma parceria público-privada (PPP). O Sistema Viário Salvador-Ilha de Itaparica contempla os seguintes trechos:

Trecho 1 - Acessos viários em Salvador;

Trecho 2 - Ponte Salvador-llha de Itaparica;

Trecho 3 - Chegada da Ponte à llha de Itaparica;

Trecho 4 - Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande) a ser construída na llha de Itaparica;

Trecho 5 - Recuperação e ampliação de Trecho da BA-001 existente, desde a Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande), nas proximidades de Cacha Prego, cabeceira da Ponte do Funil.

O contrato de financiamento do projeto inclui medidas de mitigação ambiental e social. Elas serão adotadas para reduzir os impactos do empreendimento, respeitando as salvaguardas ambientais do CAF e as normas ambientais vigentes no estado e no país.

A construção da ponte Salvador-Ilha de Itaparica promete transformar a logística e o desenvolvimento econômico do estado. Isso se dará ao conectar regiões estratégicas e fomentar o crescimento de áreas ainda pouco integradas à capital baiana.