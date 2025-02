“Se isso é política, eu faço política”, rebate Jerônimo a Bruno Reis

Governador do Estado, Jerônimo Rodrigues - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), rebateu, durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador, nesta quarta-feira,5, às críticas feitas pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) sobre a gestão petista “só pensar em política”.

Jerônimo ressaltou que o seu foco é atender os prefeitos dos municípios da Bahia e estar ao lado deles. “Se isso é política, eu estou fazendo política”, afirmou.

A reação de Jerônimo vem após Bruno Reis comentar, na terça, 4, sobre a possibilidade do PP deixar sua base de apoio na Câmara de Vereadores de Salvador e migrar para a base de apoio do governador. Na ocasião, ele afirmou também não está “nem aí” para a política e que os adversários não ganharão a eleição de 2026 só “fazendo política”.

“Está muito cedo para falar em política. Se vocês quiserem saber o que o prefeito está ligando para a política, vou cantar aquela música ‘tô nem aí’. Ninguém sabe qual o formato de 2026, se vai ter fusão, federação, quais serão os candidatos a presidente, a governador. Deixa o prefeito governar, administrar. Nossos adversários só sabem fazer política, se eles pensam que 2026 vai ser decidido na política, não vai ser. Não estou nem um pouco preocupado com o que falam da política”, disse.

Nesta quarta, o governador do Estado respondeu Bruno reafirmando mais uma vez seu compromisso de estar junto com os prefeitos para dar suporte e caso a atitude gere resultados positivos para as eleições de 2026 seria uma “consequência”.

“Eu também tenho observado muito o comportamento do resultado das eleições municipais. É isso que eu estou olhando e o que eu estou fazendo agora. Se vai ser consequência para 2026, é consequência. Eu estou preocupado com a chegada dos prefeitos e prefeitas, principalmente aqueles que agora estão passando por situação dos efeitos da estiagem, que padeceram com excesso de chuva e outros que padecem por conta de transição mal feita”, declarou.

“[Que] eles se acostumem com essa forma de fazer política. De [estar] junto, de perto, colado. Nós damos atenção, esse é um diferencial”, concluiu Jerônimo, em resposta a afirmação do prefeito da capital baiana.