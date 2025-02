Rosemberg deve ser mantido como líder do governo na Alba

Rosemberg Pinto é o atual líder de governo - Foto: Divulgação

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), que antes flertou com o posto de 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deve ser mantido como líder de governo na Casa, pelo menos é o que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) deu a entender ao comentar sobre o assunto nesta quarta-feira, 5, antes da leitura da Mensagem do Executivo na abertura dos trabalhos legislativos.

De acordo com o governador, o governo aguardava a definição dos nomes da Mesa Diretora da Alba para então escolher seu líder de governo.

"Agora é minha vez de poder sentar com o meu partido, e naturalmente com os partidos, assim como eu ouvi as bancadas, as lideranças, eu também vou ouvir porque eu quero garantir que a indicação nossa da liderança essa semana, hoje é quarta-feira, se não até sexta, no máximo de semana a gente já anuncia como é que ficará a liderança, e vou ouvir o meu partido sobre a composição das comissões", pontuou o governador.

Rosemberg tentou se viabilizar para a disputa de 1º vice-presidente, mas foi preterido por Ivana Bastos (PSD). Jerônimo diz que não interferiu na disputa e que agora irá alinhar assuntos como liderança e composição das comissões junto ao partido.



"Eu falei que eu estava aguardando o complemento da mesa diretora, e assim aconteceu. Eu acompanhei o processo, não sabia como é que estava sendo ali, quem seria os secretários, até porque não cabe ao governador ficar se metendo nisso, mas eu queria acompanhar para entender como é que foi a composição, se havia proporcionalidade com a mesa diretora...", completou.