Adolfo Menezes projeta desafios na Alba em 2025

Adolfo Menezes comentou os desafios que devem ser encarados na Alba em 2025 - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), projetou os desafios que devem ser encarados pela Casa ao longo de 2025. Em conversa com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 5, antes da mensagem do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que marca o início dos trabalhos no Legislativo baiano, Adolfo destacou as incertezas no cenário internacional.

“Nós estamos vendo uma sociedade em ebulição. Vemos um presidente que foi eleito na maior potência do mundo, que é o Donald Trump nos Estados Unidos, causando um rebuliço no mundo inteiro, com decisões absurdas. Tudo isso impacta na globalização, impacta aqui no Brasil, impacta na Bahia. Então é um desafio, não só para a Assembleia, mas para todos os políticos, principalmente ao Congresso Nacional, a quem cabe fazer as leis maiores do país”, avaliou.

“Mas tenho certeza que os homens públicos deste país, que pensam no nosso país, vão saber tratar desses assuntos que cada dia são desafiadores e no final vai prevalecer o desejo de modificar, de melhorar a vida dos brasileiros, no caso aqui da Bahia dos 15 milhões de baianos”, complementou o presidente da Alba.

Adolfo também comentou sobre a atribuição dos deputados. Ele avalia que o trabalho dos parlamentares é limitado, já que não podem apresentar projetos que gerem despesas ao estado.

“Praticamente todos os projetos que são feitos requerem recursos, o que é inconstitucional. Por isso que a maioria dos projetos que chegam aqui à casa e são aprovados, são oriundos do poder Executivo”, pontuou.