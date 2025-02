Pablo Souza assume a Semob no lugar de Fabrizzio Muller

Muller já havia comunicado seu desejo de deixar a gestão municipal - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quarta-feira, 5, em coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza, o novo secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), que irá ocupar o posto deixado por Fabrizzio Muller. Trata-se do economista Pablo Souza.



Muller já havia comunicado seu desejo de deixar a gestão municipal. O ex-titular da Semob ficou na prefeitura durante 12 anos. Só no comando da Semob foram quatro anos. Antes, foi Superintendente de Trânsito de Salvador (Transalvador).

| Foto: Cássio Moreira / Ag A TARDE

"Quatro anos de muito trabalho, de muito trabalho, só nós sabemos quantas vezes saímos aqui de madrugada, principalmente naquele início conturbado de intervenção, de operação direta, operação direta que inclusive várias cidades do Brasil vieram entender o que nós estavam fazendo. E isso foi um grande aprendizado, eu não tenho dúvida que todo esse momento de dificuldade foi um grande aprendizado e ter o prefeito na liderança naquele momento foi fundamental, porque ali eu vi sua capacidade de trabalho, vi sua força e sua determinação para resolver esse problema", destacou Muller.

"Acho que a gente passou o pior momento. O sistema de transporte ainda sofre reflexo dessa crise, o sistema ainda não voltou, o número de passageiros não voltou para o número de antes da pandemia, isso agrava a vida das concessionárias, isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre no Brasil inteiro. E o senhor tem feito aqui, e aí eu falo isso com muito orgulho, porque as soluções que têm sido dadas em Salvador têm sido copiadas em todo o Brasil", pontuou o agora ex-secretário.



Pablo Souza acumula experiência no setor de transportes, onde atuou como Gerente de Transportes da FIFA e Diretor de Planejamento da Semob, além de ter trabalhado no planejamento operacional do BRT de Salvador.

Souza havia deixado a prefeitura em 2024 quando decidiu se dedicar ao transporte durante a Copa América, nos Estados Unidos. Antes de ser convidado pelo prefeito Bruno Reis, exercia a função de consultor internacional do ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade.