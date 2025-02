Novo passo para Ponte Salvador-Itaparica deve ser dado próxima semana

Projeto Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) deve validar na próxima semana um novo contrato modernizado com os chineses para dar continuidade às obras de implantação da Ponte Salvador-Itaparica.

"O acordo está pronto. Agora é só a burocracia", confirmou interlocutores do Portal A TARDE ligados à construção.

A construção da Ponte está sendo realizada através de um contrato de concessão por meio de uma Parceria Público-Privada. A Concessionária Ponte Salvador-Itaparica é o consórcio responsável pela obra.

Em dezembro de 2024, a Comissão de Consensualismo do TCE concluiu a fase de mediação e elaboração da Proposta de Solução Consensual para as controvérsias do Contrato de Concessão nº 001/2020 da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) e da Agerba, órgãos responsáveis pela gestão e fiscalização do documento de acordo de concessão da construção da estrutura.

Após a mediação, o contrato foi para os órgãos instrutórios, o Ministério Público de Contas, e a expectativa é que retome para a apreciação dos conselheiros no Plenário do TCE na semana que vem.

Durante o período de trabalho da comissão, foram realizadas diversas reuniões bilaterais e multilaterais com as partes envolvidas, com o objetivo de alcançar convergências que permitissem a construção de acordos e soluções viáveis para a manutenção e modernização do Contrato de Concessão.

A necessidade de modernização do contrato surgiu em razão das variações extraordinárias nos custos dos insumos e do capital desde sua assinatura, especialmente devido aos impactos da pandemia de Covid-19.