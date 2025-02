Reforma administrativa municipal segue indefinida: "Sem datas, sem prazos"

Prefeito Bruno Reis em coletiva de imprensa na Câmara Municipal - Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

Desde o final de 2024 o prefeito Bruno Reis (União Brasil) tem falado em realizar ajustes pontuais em sua equipe de secretários, mas as discussões com os partidos aliados têm emperrado e dificultando o anúncio dos novos nomes que irão compor o primeiro escalão da prefeitura de Salvador.

Uma das pastas prioritárias para mudanças é a Secretaria de Educação (Smed), atualmente comandada por Thiago Dantas, que tem sofrido com críticas de quadros da gestão e da imprensa.

No entanto, a alta pedida de partidos aliados tem contribuído para o impasse na mudança. Ao Portal A TARDE, fontes do Plenário Cosme de Farias dão conta de que o PSDB, principal partido interessado no comando da Smed, teria feito uma alta pedida ao prefeito, que seria assumir também o controle da pata da Saúde. As discussões estão em andamento e sem prazo para finalização, segundo o gestor.

Durante coletiva de imprensa após fazer a leitura da Mensagem do Executivo na abertura dos trabalhos legislativos, Bruno fez questão de manter a cautela e pregar tranquilidade quanto ao assunto.

“Como eu disse e venho afirmando desde a eleição, nossa equipe está aí performando, entregando, irei fazer alguns ajustes, estou vendo quais são os melhores ajustes, tem um conversado, mas sem datas, sem prazos, e assim que os melhores forem escolhidos, nós vamos convidar vocês para apresentar", disse o prefeito.