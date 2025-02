Bruno Reis fará leitura da Mensagem do Executivo na abertura dos trabalhos da CMS

Bruno fará um balanço dos seus últimos quatro anos à frente da administração de Salvador e apontará as prioridades - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fará nesta segunda-feira, 3, a tradicional leitura da Mensagem do Executivo na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Salvador. A sessão, que será conduzida pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), está marcada para às 14h, no Plenário Cosme de Farias.

“Estamos renovados pelo compromisso de servir ao povo de Salvador com dedicação e responsabilidade e iniciamos agora uma nova legislatura. Este é um momento de união, em que reafirmamos o valor do diálogo e da colaboração para superar desafios e construir uma cidade mais justa e próspera”, afirma o presidente Carlos Muniz, que destacou a importância do envolvimento popular no debate do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que será enviado pela Prefeitura e será apreciado pela Câmara.

Ele acrescenta que “os vereadores vão, mais uma vez, cumprir com excelência seus mandatos, honrando cada voto conquistado na última eleição, e vão continuar trabalhando com dedicação e responsabilidade para tornar Salvador uma cidade melhor, comprometida com o meio ambiente e capaz de gerar mais emprego e renda”.

Já o prefeito Bruno Reis, em sua Mensagem, fará um balanço dos seus últimos quatro anos à frente da administração de Salvador e apontará as prioridades do Executivo para a nova gestão, de 2025 a 2028.