Educação e saúde serão focos do 2º mandato de Bruno Reis

Prefeito de Salvador esteve na Câmara Municipal de Salvador nesta segunda-feira - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) elencou as pautas que serão foco de seu segundo mandato à frente da prefeitura de Salvador, durante leitura da mensagem do Executivo na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira, 3.

Em seu discurso, o prefeito destacou os pontos prioritários para seu novo governo, a exemplo de mais investimentos na saúde e educação. Outra prioridade citada pelo gestor foi o desenvolvimento urbano, como as obras que já estão em andamento pela cidade e outras previstas, e social.

“Na educação, éramos a última colocada no IDEB, estamos aí na 14ª posição, mas a cidade se acostumou a ocupar as primeiras posições em todas as áreas. E se tem uma área que eu quero levar para as primeiras posições do Brasil é a educação. Não vou medir esforço", disse.

"Espero ter a capacidade de tratar com todos desta casa, com todos que fazem da educação algo crucial para a vida das pessoas, para a gente juntos poder levar Salvador para essa posição. Eu quero avançar muito na educação, meus dois primeiros anos de mandato sofreram muito por conta da pandemia, agora eu quero com esses quatro anos ter mais tempo”, declarou o prefeito.

O transporte público da capital baiana também foi tema do discurso do prefeito, com destaque para o sistema BRT e a aquisição de novos ônibus com ar-condicionado para o transporte coletivo de passageiros. Carro-chefe de sua primeira gestão, o programa Morar Melhor, que reforma casas em diversos bairros de Salvador, também ganhou destaque do prefeito.