Bruno Reis nomeia vereadores para secretarias municipais

Luiz Carlos e Alberto Braga são os novos secretários municipais - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE | Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), oficializou, nesta sexta-feira, 21, as nomeações dos vereadores Luiz Carlos (Republicanos) e Alberto Braga (União Brasil) para as secretarias municipais de Infraestrutura (Seinfra) e Inovação e Tecnologia (Semit), respectivamente.

Os atos foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM). Essa será a terceira passagem de Luiz Carlos pela Seinfra, que deixou a pasta em 2024, no chamado período de descompatibilização, para ser novamente candidato à reeleição.

Com a ida de Luiz Carlos para a pasta, o primeiro suplente do Republicanos, Beca, assume a cadeira na Câmara Municipal. Já no lugar de Alberto Braga, agora titular da Semit, entra Orlando Palhinha, que estava primeira suplência do União Brasil.

Limpurb

Atendendo às expectativas dos aliados, o prefeito Bruno Reis efetivou Carlos Augusto da Silva na presidência da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), mantendo o espaço do PDT, partido da vice-prefeita Ana Paula Matos, na gestão. Cacau, como é conhecido, já estava no comando da autarquia desde o ano passado, de forma interina, substituindo o hoje vereador Omar Godilho (PDT).