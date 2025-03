Bruno diz que Jerônimo quis “fazer política” ao manter tarifa do metrô

Bruno Reis mandou recado ao governador Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou, na manhã desta sexta-feira, 21, a decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) de não aumentar as tarifas do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMLS) e do transporte rodoviário metropolitano. Segundo o gestor municipal, o petista estaria tentando fazer política com o tema.

“Não sei se vocês sabem, mas, dos passageiros transportados pelo metrô, pouco mais de 10% pega só o metrô. O restante pega ônibus e metrô. E o metrô fica com a maior fatia da passagem, tendo uma operação muito mais barata”, reclamou Bruno Reis, que criticou ainda a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre os combustíveis do transporte público.

“A gente sabe que um dos principais componentes que atrapalham a operação do transporte sobre pneus é o combustível e, infelizmente, a gente vive no estado que tem o maior ICMS do Brasil e, consequentemente, o diesel mais caro do Brasil está em Salvador. Então, o governador, ao invés de fazer política com o transporte público, já que ele quer fazer um benefício concreto, ele deveria isentar, como muitos estados isentam, o ICMS do óleo diesel. Com isso, representaria de 20 a 25 centavos a menos na tarifa do transporte público”, afirmou o prefeito.

Visivelmente incomodado com as críticas sobre o reajuste da tarifa de ônibus em Salvador, Bruno Reis deixou as portas apertas para se reunir com Jerônimo e tratar sobre o tema. Com as decisões tomadas por ambas as gestões, o transporte rodoviário na cidade passou a ter passagem custando R$ 5,60, enquanto o metrô se manteve em R$ 4,10.

“Estou à disposição para conversar. Sempre estive e assim permanecerei”, garantiu Bruno Reis. “Estou esperando esse debate, para, com propriedade e conhecimento dos números, poder apresentar a realidade do transporte em Salvador”, acrescentou o prefeito.

Jerônimo havia solicitado, na noite desta quinta, 20, uma reunião com o prefeito de Salvador e com a Câmara Municipal, para tratar da qualidade do transporte público na cidade. A fala ocorreu durante a entrevista coletiva em que o governador anunciou que não aumentaria as tarifas do metrô e das linhas metropolitanas.

“Estou chamando a responsabilidade para que, junto com a prefeitura municipal, a Câmara de Vereadores e os órgãos de controle, possamos fazer uma grande reunião para discutir a qualidade do transporte público em Salvador, que tenha preço acessível para a população, qualidade, segurança e rapidez”, disse o governador.