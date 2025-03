Jerônimo propõe reunião com Bruno e Câmara sobre transporte público

Governador em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 20 - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu nesta quinta-feira, 20, manutenção de um diálogo institucional com a prefeitura de Salvador, comandada por Bruno Reis (União Brasil), para discutir sobre a qualidade dos transportes públicos da cidade.

Deixando a rinha política de lado, o petista afirmou, durante coletiva de imprensa, que se coloca à disposição para buscar uma solução que seja favorável para a população.

“Estou chamando a responsabilidade para que, junto com a prefeitura municipal, a Câmara de Vereadores e os órgãos de controle, possamos fazer uma grande reunião para discutir a qualidade do transporte público em Salvador, que tenha preço acessível para a população, qualidade, segurança e rapidez”, disse.

Nesta noite, o chefe do Executivo estadual convocou a imprensa para anunciar o não reajuste da tarifa do metrô Salvador-Lauro de Freitas e dos ônibus metropolitanos. Com isso, os modais permanecem em R$ 4,10.

O gestor estadual aproveitou a oportunidade para alfinetar a Câmara Municipal de Salvador (CMS), formada em sua maioria por vereadores da base de Bruno Reis (União).

“Eu sei o que o debate na Câmara de Vereadores, não é um debate justo, não é debate correto e franco. Nós não vamos trabalhar com fake”, afirmou.