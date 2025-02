Quinho confirma interesse na Alba, mas não descarta vice de Jerônimo

Quinho - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O ex-prefeito de Belo Campo, José Henrique Silva Tigre, Quinho, confirmou, na manhã desta terça-feira, 18, durante reunião da Comissão Eleitoral da União dos Municípios da Bahia (UPB), que pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de 2026. De acordo com ele, seu foco principal será representar os prefeitos do Sul, Centro-Sul e Sudoeste do Estado.

“Espero que nós tenhamos condições de chegar à Assembleia Legislativa de forma fortalecida, mostrando ao povo baiano que quem quer fazer política com qualidade, quem quer fazer as coisas acontecerem nesse Estado, tem condição de representá-los. E ao longo dos anos, o que eu fiz foi isso”, declarou o representante de saída União dos Municípios da Bahia (UPB).

Quinho ressaltou sua aprovação como prefeito e presidente da UPB e os apoios prestados às lideranças e gestões no interior do Estado.

“Nós tivemos uma aprovação inédita, mais de 95% no final dos oito anos, no município de Belo Campo. Fizemos a sucessão do nosso candidato com aproximadamente 75% dos votos. Além disso, tivemos êxito na eleição da vereadora mais votada de Vitória da Conquista, a minha esposa, Léa de Quinho. Isso nos dá condição.[...] Nos permite fazer um trabalho para que em 2026 nós cheguemos forte à Assembleia Legislativa”, afirmou.

Apesar de confirmar o grande interesse em sair como deputado estadual no ano que vem, Quinho não descartou integrar a chapa majoritária como vice-governador ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT).

“Eu sou homem de partido, nós temos hoje o maior partido da Bahia e o maior do Brasil. Eu não sou de fugir de desafios, é claro que eu estou preparado emocionalmente e tecnicamente para exercer qualquer função, em especial, a majoritária aqui no nosso Estado”, disse, acrescentando que “seria uma honra muito grande”.

Vitória da Conquista

Além de mirar na Alba e em uma possibilidade de integrar a chapa majoritária, o ex-prefeito também disse almejar a gestão de Vitória da Conquista e confirmou que pretende ser candidato na disputa de 2028.

“É um sonho exercer a função na terceira maior cidade da Bahia, terceiro ou quarto maior orçamento. Então, sem dúvida nenhuma, seria uma alegria muito grande poder participar da eleição de Vitória da Conquista e estar na condição de prefeito para fazer as obras importantes. [...] Eu quero viabilizar essa articulação entre os 34 municípios”, ressaltou.