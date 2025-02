Éden ainda não decidiu candidatura à reeleição no PT: “Na hora certa"

Presidente do PT-BA, Éden Valadares - Foto: Assessoria

Em meio a especulações sobre sua possível saída da presidência do PT-BA em 2026, Éden Valadares antecipou, nesta terça-feira, 18, em conversa com o Portal A TARDE, que não tem nada definido sobre sua candidatura à reeleição no pleito.

“Não tenho projeto pessoal, individual. As decisões em minha vida são tomadas sempre coletivamente, seja no PT ou em casa. Então ainda preciso conversar com meu grupo político no PT, meus companheiros e companheiras, como devo uma conversa em casa, com esposa, filhos e família”, ressaltou.

O presidente da sigla também adiantou que o PT aprovou na segunda, 18, uma resolução com o calendário e diretrizes para a realização do Processo de Eleição Direta (PED) em 2026 e reforçou que não está com pressa para decidir sobre o processo.“Não tem agonia", garantiu.

Éden ainda disse que começará a focar no seu futuro político apenas após o carnaval, mas que, independente de qual será a decisão, sua prioridade será cumprir o mandato para o qual foi eleito, no comando do PT na Bahia.

“Passado o Carnaval, vou sentar com a família, minha chapa, as forças políticas, ouvir o governador e depois tomar decisão. Meu plano hoje é cumprir o mandato para o qual fui eleito, com muita honra e muita dedicação, como presidente do PT. Estamos em meio aos Encontros Territoriais, rodando toda a Bahia, então o foco hoje é trabalho, trabalho, trabalho. Na hora certa, falaremos de futuro”, concluiu.