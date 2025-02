Deputada quer nome de Tieta do Agreste em trecho de rodovia na Bahia

Personagem emblemática de Jorge Amado fez sucesso no mundo através de suas adaptações para a TV e para o cinema - Foto: Divulgação

A deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV) protocolou, na última semana, um projeto de lei que prevê a adoção do nome “Tieta do Agreste” para um trecho de 11 km da BA-782, na região Litoral Norte da Bahia. A ideia é homenagear a personagem Tieta, do escritor baiano Jorge Amado.

O trecho a ser nomeado de “Tieta do Agreste” compreende o traçado entre o entroncamento da BA-099 (Linha Verde) e o distrito de Costa Azul, no município de Jandaíra.

O local fica nas proximidades de Mangue Seco, município no qual foi inspirada a cidade fictícia de Sant’Ana do Agreste, onde se passa não somente o romance “Tieta do Agreste” de Jorge Amado, mas também também a telenovela “Tieta”, da TV Globo, e o filme “Tieta do Agreste”, ambos baseados no livro.

“A matéria tem por finalidade homenagear o romance do escritor Jorge Amado denominado de Tieta do Agreste, publicado em 1977, cujo livro conta a história de Tieta, uma pastora de cabras que é expulsa de sua cidade natal, Sant’Ana do Agreste, retornando anos depois rica e poderosa”, diz a deputada, em sua justificativa.

“A homenagem é justíssima, vez que o livro se insere entre aqueles romances que, em tom romancista, fazem crônica de época e de costume, sem perder de vista a crítica social e política, além de Tieta ter entrado para galeria das grandes personagens femininas do autor, ao lado de Gabriela, Dona Flor e Tereza Batista”, acrescentou Ludmilla.

Atualmente, a novela “Tieta”, de 1989, está sendo reprisada pela TV Globo no programa vespertino “Vale a Pena Ver de Novo”.

O projeto está no início de sua tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).