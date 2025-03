Governo anuncia licitação para construir novo hospital regional

Projeto Maternidade e Hospital Regional do Sisal - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), publicou, na manhã desta sexta-feira, 21, a data de abertura da licitação para a contratação da empresa que será responsável pela construção da Maternidade e Hospital Regional do Sisal, em Serrinha, cidade a cerca de 187,6 km de Salvador. Ao todo, o investimento está estimado em até R$ 178, 6 milhões, conforme adiantou a Conder ao Portal A TARDE.

Conforme documento de anúncio, o dia previsto para a liberação será 9 de maio deste ano. O Edital e os anexos relações aos serviços estarão no site da Conder, no campo de licitações, a partir do próximo dia 25.

Ao Portal, a Conder detalhou que serão cerca de dois meses para avaliação das propostas e assinatura do contrato e após os processos, serão mais três meses para elaboração do projeto.

Ainda de acordo com a Conder, a estrutura contará com 255 leitos, incluindo 45 de cuidados intensivos e semi-intensivos (adulto, materno e neonatal). Entre os serviços oferecidos, destacam-se quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, Banco de Leite Humano, Centro de Parto Normal e serviços de acolhimento para vítimas de violência.

Além disso, o hospital contará com 60 leitos de internação cirúrgica, 15 de internação pediátrica, urgência e emergência, centro cirúrgico, serviço de bioimagem, endoscopia, nutrição e outros serviços essenciais.

| Foto: Divulgação

O novo equipamento integra o Programa Mãe Bahia e será o primeiro de alta complexidade na região do Sisal, com investimento de mais de R$ 180 milhões. Destes recursos, R$ 60 milhões são provenientes do Governo Federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e R$ 120 milhões do Governo do Estado da Bahia.

O projeto foi anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues na última terça-feira, 18, durante evento em Serrinha.