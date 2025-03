Jerônimo publica decreto sobre expediente para Quarta-feira de Cinzas

Governadoria, sede do governo do estado da Bahia - Foto: Morgana Sampaio/GOVBA

Os servidores estaduais da Bahia terão o expediente reduzido na Quarta-feira de Cinzas, no próximo dia 5. Os trabalhadores das repartições públicas cumprirão os serviços a partir das 14 horas, conforme o decreto publicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta sexta-feira, 21.

O anúncio detalha que a medida não valerá aos serviços públicos essenciais “cuja prestação não admita interrupções”.

Ainda segundo o documento, os dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, juntamente com as chefias imediatas dos servidores, serão responsáveis pelo cumprimento da compensação e do estabelecido pela Instrução Normativa.

A quarta-feira de Cinzas marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma para a Igreja Católica. Apesar da tradição religiosa, a data não é considerada feriado nacional pela lei federal.