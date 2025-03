Alberto Braga é confirmado como novo secretário da Semit de Salvador

Alberto Braga - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

O vereador Alberto Braga (União Brasil) foi confirmado, na manhã desta segunda-feira, 24, como o novo secretário de Inovação e Tecnologia (Semit) de Salvador. O anúncio foi realizado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza.

Durante o evento de anúncio, Alberto detalhou que pretende consolidar ainda mais as ações digitais e adiantou os projetos que estão por vir na sua gestão.

"O que a gente quer é fortalecer ainda mais essa transformação digital que já havia acontecendo na nossa cidade. Na nossa gestão aconteceu o Hub do comércio e temos grandes entregas no Subúrbio, que é o Centro de Comando de Operações e o Hub do Subúrbio, alimentando todo um ecossistema para que a gente possa estar inovando com startups e novas empresas e fazer com que Salvador seja mais competitiva, para isso, a gente precisa modernizar a gestão pública com as ferramentas tecnológicas para que a gente consiga conectar o cidadão com essa nova era digital que estamos vivendo", declarou.

A informação sobre a ida de Alberto à Semit foi antecipada pelo Portal A TARDE no início de fevereiro. Com isso, o quadro do União Brasil, que já presidiu a Cogel (Companhia de Governança Eletrônica de Salvador) durante o primeiro mandato do ex-prefeito ACM Neto (União), em 2017, retorna à gestão municipal no primeiro escalão do governo.

A movimentação de Braga também apareceu como uma solução para devolver o mandato de vereador a Orlando Palhinha (União Brasil), hoje suplente na Câmara de Salvador, e que é considerada uma importante liderança do grupo político na região do Subúrbio Ferroviário.

Outros anúncios

Ainda nesta segunda, Bruno Reis também anunciou o retorno do vereador Luiz Carlos (Republicanos) como secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra).

Com a nova titularidade, o edil deixa a Câmara Municipal de Salvador (CMS) e abre os caminhos para que o ex-vereador Beca, ligado à primeira-dama, Rebeca Cardoso, assuma um mandato na Casa Legislativa.