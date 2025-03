Cúpula do União Brasil rejeita candidatura de Caiado ao Planalto

Ronaldo Caiado enfrenta resistência no União Brasil - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Lideranças do União Brasil recusaram o convite do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República, que ocorre no dia 4 de abril, no Centro de Convenções de Salvador.

A informação é do canal CNN Brasil. De acordo com a publicação, a cúpula formada por nomes como Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Elmar Nascimento, 2° vice-presidente da Câmara dos Deputados, considera antecipada a postura do político, que tem contado com o apoio do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, vice-presidente nacional da sigla.

O temor do grupo é que a movimentação de Caiado faça com que o partido perca espaço na reforma ministerial que será promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atualmente, o União Brasil comanda as pastas de Comunicações, Turismo e Integração Nacional.

Em entrevista recente ao Portal A TARDE, o ex-presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, defendeu que a sigla apoie a reeleição de Lula.

"Não é que seja o melhor caminho, mas o fato é o seguinte: é uma questão de coerência. Se o União Brasil tem três ministérios, não tem como dizer que está independente, é inimaginável um comportamento desses", afirmou.