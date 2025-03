Rui Costa deve bater martelo para Senado antes de abril de 2026

Ministro da Casa Civil colocou nome à disposição do PT Bahia para concorrer ao Congresso Nacional - Foto: Henrique Raynal | Casa Civil

A permanência do nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao Senado Federal pela Bahia, deve ser discutida até março de 2026 com o presidente Lula (PT). A estratégia de dispor o nome do ex-governador para o posto foi discutida com o mandatário, antes de ser tornada pública.

“A princípio, eu coloquei o meu nome disponível ao PT da Bahia para concorrer a uma vaga ao Senado. E eu conversei com o presidente e ele disse: ‘Pode colocar o número de discussão, mas nós vamos conversar no início do ano que vem sobre isso’. E eu assim fiz, coloquei meu nome em discussão e, ano que vem, antes de abril, irei conversar com o presidente sobre o momento, naquele momento qual a posição nós vamos tomar”, disse o ministro, em entrevista à coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Durante entrevista, Rui reafirmou que o candidato à presidência da República em 2026 é Lula e o credenciou para função, citando as transformações que o petista fez no país.

“Nosso candidato a presidente da República em 2026. O presidente, e acho importante fixar isso, tem feito um trabalho fortíssimo de reconstrução do Brasil e acho que nós temos que nos esforçar junto com a Secom, junto com a militância a demonstrar o antes e o depois”, declarou Rui.

Questionado se colocaria o nome à disposição para concorrer ao posto de Executivo Federal, o ministro disse: “Meu candidato a presidente, eu já disse, seu presidente Lula, acho que é quem reúne todas as condições”.

Rui ainda declarou que se sentirá “realizado”, caso chegue em 2030 representando o estado no Congresso Nacional.

“Eu disse ontem uma pessoa, vou repetir hoje aqui nessa entrevista, eu me sentirei extremamente realizado, um dever cumprido, se eu chegar em março, em abril do ano que vem, eventualmente para sair candidato a senador pelo estado da Bahia, se nós tivermos encaminhado, com sucesso, esse projeto político de reconstrução do Brasil, de tornar um Brasil próspero, um Brasil que os brasileiros sonham e que o presidente Lula tá reconstruindo”, disse.