Inelegível, Caiado anuncia pré-candidatura à Presidência

Justiça Eleitoral determinou inelegibilidade do governador por oito anos - Foto: Valter Camargo | Agência Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou oficialmente que deve lançar a sua pré-candidatura à Presidência da República no dia 4 de abril, em um evento no Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio, às 9h.

“Conto com vocês nessa caminhada por um país mais justo, próspero, seguro e forte”, publicou no X.

O chefe do Executivo goiano não explicou os motivos de ter escolhido a capital baiana para lançar o seu nome na disputa eleitoral para 2026. No entanto, ele conta com amplo apoio de parte dos políticos do União Brasil, incluindo o prefeito da cidade, Bruno Reis.

Apesar da movimentação, Caiado está inelegível por oito anos por decisão da Justiça Eleitoral de Goiás por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. A decisão é de primeira instância e cabe recurso.

O governador de Goiás nega que tenha utilizado a estrutura do governo estadual para a campanha do aliado, Sandro Mabel (União) pela prefeitura de Goiânia.