Filho de ex-presidente do Bahia propõe honraria a Caiado na Câmara

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) - Foto: Wesley Costa | Flickr Ronaldo Caiado

Recém-chegado à Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Marcelo Guimarães Neto (União Brasil) apresentou um projeto para conceder a medalha Thomé de Souza ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Caiado, que se coloca como candidato à presidência da República, sequer tem ligação com Salvador. No entanto, o filho do ex-presidente da Bahia justifica a concessão da honraria com a trajetória política do chefe do Executivo estadual.

“É uma justa homenagem a um líder cuja jornada de vida inspiradora e seu compromisso inabalável com o desenvolvimento e o bem-estar da população goiana e brasileira, fazem jus à honraria. Sua exemplar carreira política demonstra que a dedicação ao serviço público e ao progresso social podem andar de mãos dadas”, diz o projeto.

O vereador também afirma que goiano “nutre um profundo amor pela Bahia e por Salvador, que se reflete em sua valorização das culturas e tradições baianas”.

No âmbito da política municipal, Caiado também conquistou o Título de Cidadão Soteropolitano na Casa Legislativa, em um projeto de autoria do vereador Alexandre Aleluia (PL).