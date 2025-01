Caiado confirma lançamento de pré-campanha à presidência em Salvador

Caiado convidou o cantor sertanejo Gusttavo Lima para acompanhá-lo na pré-campanha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Confirmando rumores, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse que pretende lançar na Bahia a sua pré-campanha à Presidência da República.

Leia mais

>> Caiado diz que Gusttavo Lima deve se filiar ao União Brasil

>> Cotado para 2026, Caiado critica indulto de Lula

>> Bruno Reis defende candidatura de Caiado ao Planalto; veja

Em entrevista para a CNN, ele disse que planeja começar essa corrida ao Palácio do Planalto em março, com um giro pelo Nordeste, com a primeira parada em Salvador. Caiado convidou o cantor sertanejo Gusttavo Lima para acompanhá-lo.

Os dois, segundo o governador, vão se apresentar conjuntamente como pré-candidatos presidenciais. O cantor até reduziria a agenda de shows para embarcar nesse plano.

“Ele vai lá se colocar (na disputa para presidente). Eu o convidei para caminharmos juntos: ‘Olha, você quer iniciar? Vamos embora, eu vou começar em março’. Nós começaríamos lá por Salvador”, disse Caiado.

Caiado e Gusttavo Lima são amigos. O sertanejo manifestou recentemente o desejo de concorrer ao Planalto e tem sido sondado por diversos partidos.