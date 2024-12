Bruno Reis defende candidatura de Caiado ao Planalto; veja

Prefeito de Salvador ressalta importância da candidatura de Caiado para o partido - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), defendeu em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira, 22, o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), como candidato à presidência da República nas eleições de 2026.

Na contramão de Elmar Nascimento (União Brasil), que sugeriu que o União Brasil, partido dos três, apoie a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bruno Reis disse que Caiado simboliza "um futuro muito melhor para o Brasil".

“Quem tem o melhor governador do país precisa ter candidato próprio à Presidência. Ronaldo Caiado é um orgulho para o nosso partido. Ele renova as nossas esperanças de um futuro muito melhor para o Brasil”, escreveu.

Caiado tem indicado que será candidato a presidente em 2026, quando Lula tentará um novo mandato. O governador conta com o apoio de membros do União Brasil, mas outra parte da legenda defende a ideia de uma aliança com o petista.