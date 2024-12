Elmar Nascimento 'ignora' Caiado e indica apoio a Lula em 2026

Elmar defende apoio do União Brasil à reeleição de Lula - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O deputado federal Elmar Nascimento indicou, nesta sexta-feira, 22, a preferência de que o União Brasil, sua sigla, caminhe com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026, mesmo com as pretensões do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do mesmo partido, de lançar o próprio nome ao Planalto.

Em entrevista ao portal Uol, Elmar afirmou que o União Brasil precisa tomar uma posição em um futuro breve, já que ocupa três ministérios dentro do governo Lula, além de outros cargos federais.

"Não dá para a gente ficar falando em candidatura própria ou abrindo ou flertando com a candidatura adversária por dentro do governo. Se o partido quiser ter um projeto próprio, tem que sair ou estará enganando alguém. Como é que você pode querer, por exemplo, que o ministro Juscelino, que o ministro Celso Sabino ou que o presidente Davi Alcolumbre, que indicou o ministro da Integração Nacional, que é um dos ministérios mais importantes do país, fiquem contra o governo? Seria desleal da parte deles", afirmou Elmar.

O deputado baiano ainda reforçou a tendência de votar no presidente Lula nas eleições 2026, e disse que não conseguiria votar em um outro candidato enquanto existem indicações suas em cargos do governo.

"Eu tenho indicação de um cargo que, do ponto de vista político, para a minha região, é muito importante, que é o presidente da Codevasf. O que eu posso lhe dizer é que, se eu chegar em 2026 ocupando a Codevasf, com certeza eu vou votar no presidente Lula, independentemente da posição do meu partido. Eu, pelo menos, não consigo indicar cargo, participar do governo para chegar em 2026 e ficar contra o governo", disparou.