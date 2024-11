Mais ministros baianos? Lula pode nomear Elmar e Brito na Esplanda

Brito e Elmar podem assumir ministérios - Foto: Reprodução Redes Sociais

Como forma de compensação após Hugo Motta (Republicanos-PB) se consolidar o favoritismo na corrida pela presidência da Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode nomear Elmar Nascimento (União Brasil) e Antonio Brito (PSD) em algum ministério na reforma administrativa que se avizinha.

De acordo com o Estadão, tão logo as eleições para a Mesa Diretora sejam definidas, Lula quer uma conversa franca com os parlamentares baianos sobre o espaço de seus partidos no governo. E será aberta a chance de substituir os nomes indicados por União e PSD para a Esplanada. Ao presidente não interessa o descontentamento das siglas, que cresceram nas eleições municipais.

Ainda assim, o foco da reforma ministerial será fortalecer a base política que dará apoio à reeleição de Lula. Portanto, para terem força no rearranjo, os dois deputados precisarão “fazer o L” em 2026. Se no início do governo Elmar fora vetado na Esplanada pelo histórico antipetista, as negociações na Câmara o reposicionaram politicamente e abriram as portas do diálogo com o Planalto, dizem fontes. Além disso, o deputado, ao romper com Arthur Lira, perdeu a pecha de longa manus do alagoano.

PSD e União têm, cada um, três ministérios. A sigla de Brito comanda Minas e Energia, com Alexandre Silveira; Agricultura, com Carlos Fávaro; e Pesca, com André de Paula. Já o partido de Elmar tem as pastas de Comunicações, com Juscelino Filho; Turismo, com Celso Sabino; e Integração Nacional, com Waldez Góes. Embora não filiado ao União, Góes é uma indicação direta do senador Davi Alcolumbre (União-AP).