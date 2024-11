União Brasil fecha com Hugo Motta e tenta convencer Elmar a desistir

Hugo Motta é favorito na sucessão da Câmara - Foto: Câmara dos Deputados

A cúpula do União Brasil decidiu apoiar o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados.

A decisão foi tomada por caciques do partido na terça-feira, 29, e ratificada em reunião do grupo com o próprio Motta na manhã desta quarta-feira (30), em Brasília. As informações são da coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Após a decisão, a cúpula do União Brasil tenta convencer o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, a desistir.

Segundo apurou a coluna, os caciques do União Brasil informaram a decisão de apoiar Motta durante um almoço com Elmar nesta quarta. O deputado baiano resiste a desistir.

A intenção do União Brasil é anunciar oficialmente o apoio a Hugo Motta após o PT de Lula confirmar o apoio ao deputado paraibano, que é o candidato apoiado por Lira.